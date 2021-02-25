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25.02.2021 14:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ не планирует покидать Казахстан

Текст: Валерий Карташов
Сегодня появилась информация о том, что на заводе "Азия Авто" в Казахстане приостановлена сборка автомобилей Lada. "Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба "Азия Авто". Фото: Пресс-служба "Азия Авто".
Фото: Пресс-служба "Азия Авто".

"АвтоВАЗ уже изучает альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления наших услуг клиентам в Казахстане", - ответили в компании.

Фото: Валерий Карташов
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О принятых решениях Lada сообщит отдельно. Казахстан является одним из ключевых экспортных рынков для Lada. Здесь российская марка планирует ещё больше развивать своё присутствие.

Где АвтоВАЗ будет выпускать модели Lada для Казахстана, учитывая, что новое предприятие полного цикла в Усть-Каменогорске так и не запущено, пока неизвестно. Не исключено, что производство перенесут на мощности "Сарыаркаавтопром".

Напомним, что на автозаводе "Азия Авто" была организована крупноузловая сборка Lada, УАЗ, Kia, Skoda.

#Lada