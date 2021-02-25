АвтоВАЗ не планирует покидать Казахстан

"АвтоВАЗ уже изучает альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления наших услуг клиентам в Казахстане", - ответили в компании.

О принятых решениях Lada сообщит отдельно. Казахстан является одним из ключевых экспортных рынков для Lada. Здесь российская марка планирует ещё больше развивать своё присутствие.

Где АвтоВАЗ будет выпускать модели Lada для Казахстана, учитывая, что новое предприятие полного цикла в Усть-Каменогорске так и не запущено, пока неизвестно. Не исключено, что производство перенесут на мощности "Сарыаркаавтопром".

Напомним, что на автозаводе "Азия Авто" была организована крупноузловая сборка Lada, УАЗ, Kia, Skoda.