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25.02.2021 20:37
Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек

Текст: Екатерина Забродина

Смертность от COVID-19 обновила новый печальный рекорд. Как сообщил американский Университет Хопкинса, пандемия унесла жизни уже более двух с половиной миллионов человек по всему миру.

Фото: AP Photo/Michael Conroy
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом

При этом больше всего жертв, как и заражений, приходится именно на США. Ранее американская летальная статистика превысила порог в 500 тысяч человек. Как писала "РГ", по такому печальному поводу газета The New York Times вышла с поминальной первой полосой, в центре которой зияет черная графика. Если присмотреться, то можно разглядеть, что она состоит из множества мельчайших точек. Их полмиллиона - в память о каждом американце, умершем от вируса.

Ранее президент США Джо Байден объявил в стране общенациональный траур. А эксперты склонны винить в столь огромном числе жертв предыдущую администрацию Трампа, чиновников на местах и систему здравоохранения в целом, допустивших колоссальные просчеты в борьбе с пандемией.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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