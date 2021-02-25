Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек

Смертность от COVID-19 обновила новый печальный рекорд. Как сообщил американский Университет Хопкинса, пандемия унесла жизни уже более двух с половиной миллионов человек по всему миру.

При этом больше всего жертв, как и заражений, приходится именно на США. Ранее американская летальная статистика превысила порог в 500 тысяч человек. Как писала "РГ", по такому печальному поводу газета The New York Times вышла с поминальной первой полосой, в центре которой зияет черная графика. Если присмотреться, то можно разглядеть, что она состоит из множества мельчайших точек. Их полмиллиона - в память о каждом американце, умершем от вируса.

Ранее президент США Джо Байден объявил в стране общенациональный траур. А эксперты склонны винить в столь огромном числе жертв предыдущую администрацию Трампа, чиновников на местах и систему здравоохранения в целом, допустивших колоссальные просчеты в борьбе с пандемией.