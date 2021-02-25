Для ремонта Капитолия в США потребуется более 30 миллионов долларов

Очистка битого стекла, дверей и граффити, а также обеспечение безопасности Капитолия США после нападения шестого января, будет стоить более 30 миллионов долларов, сообщили законодателям сотрудники, отвечающие за функционирование здания конгресса.

"Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни - все они пострадали в разной степени от повреждений, в первую очередь из-за отложений перцового газа, а также остатков химических раздражителей и огнетушителей", - заявил архитектор Капитолия Бретт Блэнтон на слушаниях комитета по ассигнованиям палаты представителей.

По его словам, повреждение драгоценных произведений искусства и статуй потребует квалифицированной очистки и консервации, сообщает CBS News. Законодатели палаты представителей утвердили бюджет на сумму в 30 миллионов долларов на покрытие сметы расходов, представленной Блэнтоном, чей офис отвечает за эксплуатацию и обслуживание группы зданий, составляющих комплекс Капитолия, а также для финансирования ограждения по периметру, которое было построено вокруг самого конгресса. Блэнтон также обратился к законодателям с просьбой провести комплексную оценку безопасности на территории Капитолия.

Блэнтон, который является членом Совета полиции Капитолия, сообщил конгрессменам, что он не получал запроса от бывшего шефа полиции конгресса Стивена Сунда об объявлении чрезвычайной ситуации или поддержке безопасности здания силами Национальной гвардии. Он также сказал, что Сунд не поделился разведывательными или иными данными о возможной угрозе атаки на Капитолий до событий шестого января.

Напомним, что во вторник, 23 февраля, в конгрессе США прошли первые слушания с участием представителей силовых структур по факту "осады Капитолия". Сенаторы расспрашивали силовиков о том, почему они оказались застигнутыми врасплох. По словам Сунда, нападение было результатом не плохого планирования, а "неудач со стороны многих силовых структур". Как отметил Сунд, из-за недостатка разведывательных данных полицейские в момент штурма "оказались в меньшинстве". Пол Ирвинг, бывший сержант палаты представителей, курировавший ее безопасность, заявил, что утверждения Сунда "являются полностью ложными".