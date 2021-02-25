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25.02.2021 10:27
Рубрика: Легковые авто

Kia запустила на "Автоторе" производство нового Carnival

Текст: Константин Руссов
В Калининграде начался серийный выпуск минивэна Kia Carnival нового поколения, продажи которого в нашей стране стартуют во втором квартале 2021 года.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

На данный момент известно, что в России Kia Carnival будет предложен с дизельным 199-сильным CRDi объёмом 2.2 литра и бензиновым 3.5 V6 мощностью 249 л.с. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод - только передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, сколько будет стоить Kia Carnival в комплектации Comfort с дизелем, но не исключено, что прайс к началу продаж будет скорректирован.

Фото: Пресс-служба Kia.
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#Kia