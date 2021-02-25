Kia запустила на "Автоторе" производство нового Carnival

В Калининграде начался серийный выпуск минивэна Kia Carnival нового поколения, продажи которого в нашей стране стартуют во втором квартале 2021 года.

На данный момент известно, что в России Kia Carnival будет предложен с дизельным 199-сильным CRDi объёмом 2.2 литра и бензиновым 3.5 V6 мощностью 249 л.с. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод - только передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, сколько будет стоить Kia Carnival в комплектации Comfort с дизелем, но не исключено, что прайс к началу продаж будет скорректирован.