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28.12.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Kia рассказала, сколько будет стоить кроссвэн Carnival в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia огласила стоимость Carnival для российского рынка, но сделал это традиционно порционно: пока объявлена цена только на дизельный Carnival в комплектации Comfort.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В исполнении Comfort минивэн Kia будет стоит 2 599 900 рублей, в него включены: светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, задние датчики парковки, обогревы лобового стекла, форсунок и передних сидений, мультимедийная система с экраном 8 дюймов. Под капотом установлен дизель 2.2 CRDi мощностью 199 л.с., он сагрегатирован с 8-диапазонным "автоматом".

Ранее Kia рассказала, что также в нашей стране Carnival можно будет купить с 249-сильным V6 объёмом 3.5 литра, который также работает в паре с автоматической трансмиссией.

Точная дата продаж и полный список цен и комплектаций Kia Carnival будут объявлены в следующем году.

В России Kia Carnival будет конкурировать с Toyota Alphard, за который просят минимум 5 455 000 рублей. Японский минивэн оснащён 300-сильным V6 и 8-ступенчатой АКП. Также в качестве альтернативы может быть рассмотрен GAC GN8 с ценником от 2 699 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia