Собянин: Ряд ограничений в Москве могут снять в ближайшие один-два месяца

Ряд ограничительных мер, действующих в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, могут снять в ближайшие месяц-два. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что отмена антиковидных ограничений возможна, если число госпитализируемых с COVID-19 продолжит падать. "Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день", - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, ранее Собянин уже отменил часть ограничений, поскольку ситуация с коронавирусом показала положительную динамику. В частности, в конце января требование об удаленке стало рекомендательным.