Владельца пермского отеля "Карамель" осудили на пять лет

Индустриальный суд Перми приговорил 33-летнего владельца мини-отеля "Карамель" Сергея Щербакова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в СК РФ.

Собственник гостиницы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Кроме лишения свободы, Щербаков лишен права заниматься гостиничной деятельностью в течение двух лет после освобождения. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на суммы от 1 до 3 миллионов рублей.

Напомним, что год назад, 20 января, в мини-отеле "Карамель" в Перми произошел порыв трубы отопления. В результате горячая вода залила гостиницу, находящуюся в подвале жилого дома. При этом погибли пять человек, среди них маленький ребенок. Еще трое постояльцев получили ожоги разной степени.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в краевом суде.