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25.02.2021 22:52
Рубрика: Власть

Кадыров рассказал о роли Путина в спецоперации против террористов

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин лично контролировал ход январской спецоперации на территории региона. Об этом руководитель ЧР сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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"Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего Президента, который держал под личным контролем ход спецоперации", - отметил Кадыров.

Он также добавил, что "внимание и поддержка Владимира Владимировича стали решающим фактором" в уничтожении незаконных вооруженных формирований в регионе.

Ранее президент во время заседания коллегии ФСБ поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последних участников бандгруппы в Чечне. Напомним, спецоперация прошла 20 января на окраине селения Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района. В результате удалось ликвидировать банду Аслана Бютукаева. В тот же день Рамзан Кадыров заявил, что с организованным террористическим подпольем в республике покончено.

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