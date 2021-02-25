На Кубани чиновник требовал от судэкспертов ложные заключения

Сейчас правоохранители обнаружили новый преступный эпизод в действиях руководителя Краснодарской лаборатории судэкспертиз минюста России Геннадия Кутузова, связанный с принуждением подчиненного эксперта к даче ложного заключения.

По данным следствия, в рамках госпрограммы развития здравоохранения Республики Крым было закуплено медоборудование, стоимость которого стала предметом расследования. В рамках этого уголовного дела в Краснодарскую лабораторию судебной экспертизы поступили материалы для проведения комиссионной товароведческой экспертизы. Делать ее должен был один из сотрудников Краснодарской ЛСЭ.

"Понимая, что эксперт находится от него в служебной зависимости, начальник лаборатории систематически требовал от подчиненной отказаться от ответов на поставленные вопросы и согласиться с выводами другого эксперта, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. - В противном случае, подозреваемый обещал рассмотреть вопрос о низкой компетенции эксперта и пересмотреть уровень квалификации и аттестацию подчиненного".

Таким образом, по мнению следователей, начальник лаборатории оказывал давление на своего сотрудника с целью получить заведомо ложные заключения, которые в дальнейшем могли повлиять на ход уголовного дела.

Несмотря на это давление, эксперт указала в заключении выводы, существенно отличающиеся от выводов другого эксперта. Впоследствии женщина была лишена права самостоятельно проводить судебные экспертизы по своему профилю.

Как ранее уже писала "РГ", руководителя краснодарской лаборатории судэкспертиз минюста России задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и шантаже, а также получении взятки. Сейчас по решению суда на время расследования он заключен под стражу и находится в СИЗО.