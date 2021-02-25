Названы составы "Краснодара" и "Динамо" на матч Лиги Европы

Новости

Кадыров рассказал о роли Путина в спецоперации против террористов 22:52
ВОЗ выступила против ковид-паспортов для путешественников 22:26
Евросоюз продлил санкции против Беларуси на один год 22:22
Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается 22:05
Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине 21:46
В Киеве начались обыски и аресты в офисе "Оппозиционной платформы" 21:32
Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек 20:37
Лыжник Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на ЧМ 20:30
В США возник дефицит лабораторных обезьян для испытания вакцин от COVID 20:28
Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 19:59
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 19:55
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 19:50
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 19:36
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 19:33
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 19:30
Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1% 19:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука" 18:55
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка 18:51
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 18:46
Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов 18:45
Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook 18:30
Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками 18:13
На Кубе началось массовое производство второй вакцины от COVID-19 17:53
Пассажирские авиаперевозки выросли в январе 17:38
Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы" 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 22:07
Рубрика: Спорт

Названы составы "Краснодара" и "Динамо" на матч Лиги Европы

Текст: Александр Ершов
Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы на ответный поединок 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, в котором в четверг футболисты "Краснодара" встретятся в Загребе с местным "Динамо".
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В первой встрече в столице Кубани неделю назад победили хорваты со счетом 3:2. Ответная встреча и определит победителя в противостоянии. Игра на стадионе "Максимир" начнется в 23.00 по московскому времени.

"Краснодар" выйдет на поле в следующем составе: Агкацев (вратарь), Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский Вильена, Классон, Кабелла, Вандерсон, Ионов..

Состав загребского "Динамо": Ливакович (вратарь), Гвардиол, Лауритсен, Теофил-Кэтрин, Ристовски, Адеми, Якич, Майер, Оршич, Иванушец, Петкович.

Заметим, именно эти футболисты вышли с первых минут матча в Краснодаре.

Любопытно, что отчет с предматчевой пресс-конференции хозяев на официальном сайте клуба начинается с описания такой сценки.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Мусаев: "Краснодар" не опустил руки и может отыграться в Загребе

"Вспоминая свои упущенные возможности в первой игре Краснодаре, капитан "Динамо" Ариджан Адеми сказал, что в ответной встрече постарается обязательно забить.

Но тут с загадочной улыбкой на него посмотрел главный тренер Зоран Мамич и, обращаясь к журналистам, произнес:

- Видите, он уже сам определил стартовый состав!

Капитан, причем тоже с улыбкой, тут же "исправился":

- Конечно, это только в том случае, если я сам буду определять состав…

Вот в такой непринужденной атмосфере и прошло общение с журналистами представителей "Динамо", отмечает автор материала.

Да, после яркой победы неделю назад в столице Кубани хорваты находятся в отличном настроении и, похоже, уже практически не сомневаются в том, что именно они выйдут в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Хотя рулевой "синих" и произнес традиционные в подобных обстоятельствах слова о важности предстоящей встречи.

- Мы добились отличного результата в первом матче. Однако он еще не обеспечил путевку в следующий раунд Лиги Европы. В ответной игре необходимо действовать с еще большей концентрацией, компактно и стараться максимально использовать все свои шансы, - сказал Мамич. - Все футболисты, кроме Садега Мохарамми, здоровы и находятся в хорошей форме. Да еще Бартол Франчич дисквалифицирован. Также хочу подчеркнуть: не собираемся отстаивать достигнутое в Краснодаре преимущество, а будем играть и дома также только на победу".

Кубанцы прибыли в столицу Хорватии в среду днем на чартерном рейсе. Причем если из Краснодара они вылетали при температуре почти минус 10 градусов, то приземлились в Загребе уже при плюс 18.

А перед вечерней тренировкой на вопросы журналистов в режиме онлайн ответили главный полузащитник "быков" Руслан Камолов и главный тренер Мурад Мусаев.

- Мы хорошо мотивированы и настроены. Очень важно как можно быстрее забить первый мяч, - отметил хавбек гостей. - Оцениваю свою готовность как боевую. Если говорить о матче, считаю, что в центре поля надо будет добавить агрессии, как и на каждом участке поля. А еще - бороться за каждый мяч.

Наставник "горожан" начал с анализа допущенных в домашней встрече недочетов:

- "Краснодар" в первой игре совершил много ошибок, что непозволительно на таком уровне. Но у нас еще есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Понимаем, где недоработали, и завтра, надеемся, результат будет другим. У нас был серьезный разговор после игры неделю назад. Никого не надо особо мотивировать. Футбол вообще хорош именно тем, что каждую неделю есть новая игра, а значит, есть возможность исправить все в следующий раз, вижу, что ребята сконцентрированы и собраны. Нужно меньше разговаривать, а показывать на поле, что умеем.

Фото: Михаил Синицын
Квинси Промес вернулся в московский "Спартак"

Травма основного голкипера Матвея Сафонова (кстати, именно сегодня кандидату в сборную России исполнилось 22 года) довольно неожиданно сказалась на игре его сменщика: 35-летний опытный Евгений Городов стал допускать ошибки, которые привели не только к голам в его ворота в матчах с "Динамо" и "Сочи" в Кубке России, но и заставляют нервничать оборону команды. Корреспондент "РГ" спросил у Мусаева: "Не задумываетесь ли вы о рокировке вратарей на ответную игру в Загребе?"

- Ошибки вратарей и защитников бросаются всем в глаза. А вот когда не забивает нападающий, этого не происходит, - ответил главный тренер "быков". - Мы должны разделять эту ответственность. Неправильно перекладывать вину лишь на одного человека. Если случается поражение, то оно общее для тренеров и футболистов. Евгений в прошлых матчах много выручал нашу команду.

И все-таки наставник кубанцев при выборе голкипера на поединок с "Динамо", кажется, удивил всех: место в воротах займет 19-летний Станислав Агкацев, выступавший до этого только за "Краснодар-2". Кстати, как раз в четверг способный запасной голкипер, воспитанник Академии "Краснодара" Денис Адамов перешел в ФК "Сочи". А вместо него "быки", по информации пресс-службы клуба, арендовали у "Ростова" Егора Бабурина, который в еврокубки не заявлен.

Неожиданно (по неизвестной пока причине) даже в заявке не оказалось главного бомбардира "Краснодара" Маркуса Берга. Его место в атаке, судя по всему, займет Алексей Ионов.

Матч 1/16 финала Лиги Европы 2020/21 в Загребе обслужит бригада арбитров из Турции. Главным судьей назначен Халил Мелер. Помощники рефери - Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный арбитр - Арда Кардешлер. Видеопомощник рефери - Абдулкадир Битиген, его ассистент - Али Палабыйык.

Где будем смотреть

25 февраля, четверг, "Матч ТВ"

23.00. - "Динамо" (Хорватия, Загреб) - "Краснодар" (Россия). Прямая трансляция.

В регионах Спорт Футбол Лига Европы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" ЮФО ЮФО Краснодарский край ЮФО Краснодарский край Краснодар Лига Европы 2020/2021

Главное сегодня

Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты вакцинации
Собянин: Обязательные ограничения для людей старше 65 будут переведены в рекомендательные
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине
Правительство отложило введение новых правил техосмотра
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП