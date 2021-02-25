Названы составы "Краснодара" и "Динамо" на матч Лиги Европы

В первой встрече в столице Кубани неделю назад победили хорваты со счетом 3:2. Ответная встреча и определит победителя в противостоянии. Игра на стадионе "Максимир" начнется в 23.00 по московскому времени.

"Краснодар" выйдет на поле в следующем составе: Агкацев (вратарь), Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский Вильена, Классон, Кабелла, Вандерсон, Ионов..

Состав загребского "Динамо": Ливакович (вратарь), Гвардиол, Лауритсен, Теофил-Кэтрин, Ристовски, Адеми, Якич, Майер, Оршич, Иванушец, Петкович.

Заметим, именно эти футболисты вышли с первых минут матча в Краснодаре.

Любопытно, что отчет с предматчевой пресс-конференции хозяев на официальном сайте клуба начинается с описания такой сценки.

"Вспоминая свои упущенные возможности в первой игре Краснодаре, капитан "Динамо" Ариджан Адеми сказал, что в ответной встрече постарается обязательно забить.

Но тут с загадочной улыбкой на него посмотрел главный тренер Зоран Мамич и, обращаясь к журналистам, произнес:

- Видите, он уже сам определил стартовый состав!

Капитан, причем тоже с улыбкой, тут же "исправился":

- Конечно, это только в том случае, если я сам буду определять состав…

Вот в такой непринужденной атмосфере и прошло общение с журналистами представителей "Динамо", отмечает автор материала.

Да, после яркой победы неделю назад в столице Кубани хорваты находятся в отличном настроении и, похоже, уже практически не сомневаются в том, что именно они выйдут в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Хотя рулевой "синих" и произнес традиционные в подобных обстоятельствах слова о важности предстоящей встречи.

- Мы добились отличного результата в первом матче. Однако он еще не обеспечил путевку в следующий раунд Лиги Европы. В ответной игре необходимо действовать с еще большей концентрацией, компактно и стараться максимально использовать все свои шансы, - сказал Мамич. - Все футболисты, кроме Садега Мохарамми, здоровы и находятся в хорошей форме. Да еще Бартол Франчич дисквалифицирован. Также хочу подчеркнуть: не собираемся отстаивать достигнутое в Краснодаре преимущество, а будем играть и дома также только на победу".

Кубанцы прибыли в столицу Хорватии в среду днем на чартерном рейсе. Причем если из Краснодара они вылетали при температуре почти минус 10 градусов, то приземлились в Загребе уже при плюс 18.

А перед вечерней тренировкой на вопросы журналистов в режиме онлайн ответили главный полузащитник "быков" Руслан Камолов и главный тренер Мурад Мусаев.

- Мы хорошо мотивированы и настроены. Очень важно как можно быстрее забить первый мяч, - отметил хавбек гостей. - Оцениваю свою готовность как боевую. Если говорить о матче, считаю, что в центре поля надо будет добавить агрессии, как и на каждом участке поля. А еще - бороться за каждый мяч.

Наставник "горожан" начал с анализа допущенных в домашней встрече недочетов:

- "Краснодар" в первой игре совершил много ошибок, что непозволительно на таком уровне. Но у нас еще есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Понимаем, где недоработали, и завтра, надеемся, результат будет другим. У нас был серьезный разговор после игры неделю назад. Никого не надо особо мотивировать. Футбол вообще хорош именно тем, что каждую неделю есть новая игра, а значит, есть возможность исправить все в следующий раз, вижу, что ребята сконцентрированы и собраны. Нужно меньше разговаривать, а показывать на поле, что умеем.

Травма основного голкипера Матвея Сафонова (кстати, именно сегодня кандидату в сборную России исполнилось 22 года) довольно неожиданно сказалась на игре его сменщика: 35-летний опытный Евгений Городов стал допускать ошибки, которые привели не только к голам в его ворота в матчах с "Динамо" и "Сочи" в Кубке России, но и заставляют нервничать оборону команды. Корреспондент "РГ" спросил у Мусаева: "Не задумываетесь ли вы о рокировке вратарей на ответную игру в Загребе?"

- Ошибки вратарей и защитников бросаются всем в глаза. А вот когда не забивает нападающий, этого не происходит, - ответил главный тренер "быков". - Мы должны разделять эту ответственность. Неправильно перекладывать вину лишь на одного человека. Если случается поражение, то оно общее для тренеров и футболистов. Евгений в прошлых матчах много выручал нашу команду.

И все-таки наставник кубанцев при выборе голкипера на поединок с "Динамо", кажется, удивил всех: место в воротах займет 19-летний Станислав Агкацев, выступавший до этого только за "Краснодар-2". Кстати, как раз в четверг способный запасной голкипер, воспитанник Академии "Краснодара" Денис Адамов перешел в ФК "Сочи". А вместо него "быки", по информации пресс-службы клуба, арендовали у "Ростова" Егора Бабурина, который в еврокубки не заявлен.

Неожиданно (по неизвестной пока причине) даже в заявке не оказалось главного бомбардира "Краснодара" Маркуса Берга. Его место в атаке, судя по всему, займет Алексей Ионов.

Матч 1/16 финала Лиги Европы 2020/21 в Загребе обслужит бригада арбитров из Турции. Главным судьей назначен Халил Мелер. Помощники рефери - Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный арбитр - Арда Кардешлер. Видеопомощник рефери - Абдулкадир Битиген, его ассистент - Али Палабыйык.

Где будем смотреть

25 февраля, четверг, "Матч ТВ"

23.00. - "Динамо" (Хорватия, Загреб) - "Краснодар" (Россия). Прямая трансляция.