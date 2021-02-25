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Фьюжн-биопсия 3D

25.02.2021 / 23:01
Если точность классической биопсии составляет 82 процента, то точность фьюжн-биопсии - 95 процентов. Фото: Alexander Traksel / iStock
Если точность классической биопсии составляет 82 процента, то точность фьюжн-биопсии - 95 процентов. Фото: Alexander Traksel / iStock
Онкоурологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону начали применять ультрасовременный высокоточный метод диагностики рака предстательной железы - фьюжн-биопсию. Наиболее эффективен этот метод при небольших опухолях простаты.

Чтобы правильно диагностировать новообразование, определить тип опухоли, наличие или отсутствие злокачественного процесса, онколог проводит биопсию - изъятие биоматериала из опухоли для гистологического исследования. Недостаток предыдущих методов был в том, что если в предстательной железе опухолевый процесс еще на ранней стадии и очаг совсем небольших размеров, то биопсийная игла может пройти мимо опухоли и злокачественное новообразование не будет выявлено.

Фото: iStock
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Современный метод фьюжн-биопсии позволяет выполнить высокоточную диагностику небольших опухолей предстательной железы под 3D-контролем. Технология объединяет два метода визуального исследования - МРТ- и УЗ-диагностику.

- Пациенту устанавливают специальное оборудование с электронным датчиком, с помощью которого врач определяет размеры предстательной железы и составляет координационную сетку. Компьютерная программа совмещает полученные снимки МРТ с изображением УЗИ-аппарата. А затем с помощью биопсийных игл под 3D-контролем проводится взятие опухолевых тканей, - объяснил заведующий отделением онкоурологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии профессор Алексей Шевченко. - После фьюжн-биопсии отсутствуют инфекционные осложнения и даже болевые ощущения из-за наркоза, на второй день пациент может отправиться домой.

Каждое взятие записывается в программе, изображения помогут при планировании тактики лечения. Если точность классической биопсии составляет 82 процента, то точность фьюжн-биопсии - 95 процентов. Но главное, как отметил генеральный директор НМИЦ онкологии профессор Олег Кит, метод помогает выявить рак простаты на ранней стадии и в разы повысить шансы больного на излечение.

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