В уральском поселке в буран начали промерзать дома после капремонта

В челябинском поселке Саргазы во время накрывшего регион бурана температура в жилых домах упала до плюс восьми градусов. Жители жалуются, что дети простывают, сидя дома в верхней одежде, передает в четверг региональный штаб ОНФ.

Как уже сообщала "РГ", подача тепла в поселке ухудшилась после проведения капитального ремонта внутридомовых систем отопления. В январе прокуратура провела проверку и пообещала наказать виновных. Однако, по словам местных жителей, с тех пор улучшений не произошло. Более того, ситуация усугубилась, когда в Челябинскую область пришли аномальные холода с бураном. Жалобы на слабое отопление поступают из домов сразу на трех улицах - Мира, Ленина и Набережной.

- Жители обращались к властям и писали коллективные заявления с просьбой хотя бы утеплить дома, жалуясь на то, что сильным ветром здания продувает буквально насквозь, - пояснили в ОНФ. - Эти просьбы остались без внимания. В результате во время бурана температура в домах упала до плюс 8-12 градусов. А это уже прямая угроза здоровью и жизни людей.

Активисты ОНФ вновь обратились в прокуратуру с требованием незамедлительно повлиять на ситуацию, которую оценивают, как критическую.