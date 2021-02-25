Skoda дразнит новой Fabia: фото прототипа и технические характеристики

В начале текущего месяца Skoda представила изображение Fabia четвёртого поколения. Теперь чешская марка опубликовала снимки замаскированного прототипа хэтчбека. Также компания раскрыла технические характеристики перспективной модели.

Skoda Fabia получила новый фирменный кузов с полностью светодиодными фарами и фонарями. Автомобиль построен на платформе MQB-A0. Fabia стала заметно больше своей предшественницы, а также Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Её длина теперь составляет 4107 мм, ширина 1780 мм, высота 1460 мм, колёсная база 2564 мм. Багажник увеличился до 380 литров (+50 литров). Данный показатель лучше конкурентов - Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio, Ford Fiesta и Dacia Sandero.

Помимо этого, машина имеет низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, который удалось снизить с 0,32 до 0,28 за счёт регулируемой заслонки радиатора в воздухозаборнике переднего бампера.

В линейку силовых агрегатов войдут двигатели семейства Evo. Skoda Fabia оснастят "атмосферником" 1.0 MPI (65 л. с. и 80 л. с.), мотором 1.0 TSI (95 л. с. и 110 л. с.), 150-сильным турбированным двигателем объёмом 1,5 литра. Коробки - 5- или 6-ступенчатая "механика", 7-ступенчатый "робот" DSG.

Интерьер модели Skoda пока не рассекретила. Известно, что в салоне Fabia появится планшет мультимедиа в центре передней панели. Машина также будет оборудована цифровой комбинацией приборов, девятью подушками безопасности, дополнительным топливным баком.

Мировая премьера новой Skoda Fabia запланирована на весну 2021 года. Что касается универсала Fabia Combi, то он должен дебютировать в конце 2022 года или в начале 2023 года.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.