Автомобили Mitsubishi начнут производить на заводах Renault в Европе

Mitsubishi Motors может организовать сборку своих кроссоверов на заводах партнера по альянсу Renault на территории Европы, сообщает издание Financial Times.

Новость идет вразрез с планом реорганизации компании, принятом летом 2020 года - по нему компания намеревается оптимизировать расходы путем сокращения присутствия в регионах, где позиции марки слабы, и консолидировать усилия там, где она наиболее успешна. Территориально ключевым в плане был отмечен регион Южной Азии.

На европейском же рынке по итогам 2020 года доля Mitsubishi составила около 1% и вместе с тем Mitsubishi Outlander PHEV занял на территории ЕС первую строчку продаж подзаряжаемых гибридов.

В этом месяце Outlander был полностью обновлен, новое поколение использует модульную платформу альянса Renault-Nissan, машина широко унифицирована с другими продуктами Renault и Nissan и разворачивание его производства на фабриках Renault не должно потребовать значительных капиталовложений.

Также доводом в пользу возобновления производства Mitsubishi в Европе является необходимость дозагрузки производственных мощностей Renault в Европе, которые по утверждению главы концерна Луки ди Мео работают примерно на 70% от заложенной производительности.

Из-за сокращения сбыта в прошлом году, вызванного не только пандемией COVID-19, но также острым корпоративным конфликтом в руководстве альянса, Renault уже сократил несколько тысяч рабочих мест.