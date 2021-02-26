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26.02.2021 18:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал, как снимался ролик с Lada Niva Travel

Текст: Юрий Зубко

Lada Niva Travel появилась у дилеров компании Lada 9 февраля этого года. И в это же время АвтоВАЗ запустил рекламную кампанию, в которой отметил главные преимущества обновленного внедорожника.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Компания заявляет, что Lada Niva Travel приспособлена как для покорения дикой природы, так и для ежедневных поездок по городу. Поэтому модель получила следующий слоган: "Выросла дикой, приучена к городу".

Теперь же АвтоВАЗ опубликовала в своей официальной группе в социальной сети "Вконтакте" видео, в котором продемонстрировала, как снимали ролик к выходу Lada Niva Travel. Для съемок задействовали кинотехнику и каскадеров.

"Мы решили поделиться с вами эмоциями и показать, как это было. Вам захотелось пересмотреть ролик? Если да, то, значит, у нас все получилось", - говорится в посте к видео.

Напомним, внедорожник предложили в трёх основных комплектациях, для средней и топовой также доступен опциональный пакет Off-Road со шноркелем, внедорожной резиной и тёмной отделкой потолка. Во всех версиях модель оснащена 80-сильным двигателем 1.7 литра и системой постоянного полного привода. Цена на модель стартует от 747 900 рублей.

#Lada