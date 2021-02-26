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26.02.2021 19:31
Рубрика: Власть

Чернышенко назвал главные задачи координационного центра правительства

Текст: Светлана Ментюкова

Руководителям цифровой трансформации поручено обеспечить оперативную связь с координационным центром правительства. Такое поручение зампред правительства Дмитрий Чернышенко озвучил в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации субъектов РФ и региональных органов исполнительной власти, передает пресс-служба вице-премьера.

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Чернышенко рассказал о главных задачах координационного центра правительства РФ, который был создан для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов.

"Это будет абсолютно новый, передовой механизм взаимодействия федеральных и региональных ведомств в режиме реального времени с использованием современных цифровых технологий. Это и анализ поступающих данных, и управление инцидентами, многоканальная система обратной связи с населением и многое другое. Нам важно понимать проблемы на местах, слышать потребности граждан, чтобы принимать грамотные и своевременные решения. И я прошу всех руководителей цифровой трансформации наладить оперативную связь со специалистами центра по текущим и "горящим" вопросам", - отметил Чернышенко.

В рамках совещания обсуждались вопросы устранения цифрового неравенства и обеспечения услугами связи граждан малонаселенных и удаленных территорий. В частности, были заслушаны доклады представителей Самарской, Тульской областей и Республики Чувашия.

В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, также принявший участие в мероприятии, указал на необходимость в решении общих для всех регионов задач с учетом уникальных особенностей каждого субъекта.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Так, по его словам, для высокоурбанизированных агломераций актуально развитие систем обеспечения мобильности населения, в том числе управление дорожным движением в реальном режиме времени, разработка биометрической оплаты проезда и другие сервисы. Регионам с большой долей населения, проживающего в сельской местности, отметил Шадаев, в первую очередь необходимо развитие телемедицинской инфраструктуры, использование мониторинга лесных пожаров и незаконных вырубок. Для субъектов с развитой промышленностью приоритетным станет внедрение системы экологического мониторинга или контроля качества воздуха.

Согласно поручению президента, региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления должны быть утверждены до 1 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем координационного центра правительства.

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