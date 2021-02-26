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26.02.2021 08:55
Рубрика: Власть

Джабаров: Удар США по Сирии чреват эскалацией ситуации во всем регионе

В Совете Федерации назвали очень опасной ситуацию на востоке Сирии, где минувшей ночью было неспокойно. ВВС США нанесли авиаудары по расположенным в САР объектам проиранского ополчения. Как пояснили американцы, нанесенные удары были ответом на обстрел их сил. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что данный ответ был осуществлен при соблюдении дипломатических мер, включая консультации с партнерами по коалиции. В результате атаки оказались разрушены объекты контрольно-пограничного пункта, пишет РИА Новости.

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"То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе. Сирия обладает современными вооружениями, в том числе, установками С-300, и американцы должны быть предельно аккуратны с такими действиями", - заявил сенатор, первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что все детали произошедшего пока неизвестны, поэтому сейчас можно сделать лишь предварительный анализ ситуации. Джабаров подчеркивает, что целью американцев были "не террористы, а ополченцы", то есть "нет никаких оснований для бомбежек".

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