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Найден актер на роль Барака Обамы в сериале про жен президентов

Новости
    26.02.2021, 11:09
Текст:   Олег Усков

В касте сериала-антологии канала Showtime с рабочим названием "Первая леди" пополнение. Как передает Deadline, к актерскому составу шоу присоединился О.Т. Фагбенли. Он сыграет Барака Обаму.

Фото: kinopoisk.ru
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Актриса на роль Мишель Обамы была утверждена ранее - это Виола Дэвис ("Прислуга"). Мишель Пфайффер сыграет Бетти Форд, Элеонорой Рузвельт станет Джиллиан "агент Скалли" Андерсон, у Аарона Экхарта роль Джеральда Форда, 38-го президента США.

Режиссер и продюсер - лауреат премии "Оскар" Сюзанна Бир ("Отыграть назад", "Птичий короб").

Авторы обещают посмотреть на жизнь в Белом доме "через женскую призму", в процессе "правдиво переосмыслив тему американского лидерства".

Дате премьеры все еще не объявлена.

Олатунде Олатею Олаолорун Фагбенли - сорокалетний британский актер нигерийского происхождения, известный по сериалам "Рассказ служанки", "Доктор Кто" и "Смерть в раю".

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