Новый Infiniti QX60 получит другой "автомат" и тракторную тягу

Infiniti поделилась подробностями о новом QX60, рассказав о силовом агрегате кроссовера и его тягово-сцепных характеристиках.

Двигатель новому Infiniti QX60 достался от предшественника - 295-сильный бензиновый V6 объёмом 3.5 литра, а вот трансмиссия другая - 9-диапазонный "автомат". Этот тандем позволил обеспечить увеличение тягового усилия примерно на 20% по сравнению с предшественником. Тип привода можно будет выбирать между передним и полным.

Новый Infiniti QX60 сможет буксировать прицеп массой чуть более 2.7 тонны.

"После тестов наши испытатели подходили ко мне и восхищённо говорили, что новый QX60 - лучший автомобиль для буксировки", - рассказала Хизер Книп, старший инженер проекта центра испытаний компании в Аризоне.

Точной даты премьеры нового Infiniti QX60 в компании не огласили, но известно что модель нового поколения появится в России до конца 2021 года. Цена на актуальную генерацию модели начинается от 3 675 000 рублей. Отметим, что в нашей стране продаются только версии с полным приводом.

Напомним, прототип кроссовера - концепт QX60 Monograph - был представлен в сентябре прошлого года.

Фото: Пресс-служба Infiniti.