Один из последних спорткаров Tagaz Aquila выставили на продажу

Tagaz Aquila производили на Таганрогском автозаводе в период с 2013 по 2014 годы. За два года было собрано всего несколько десятков экземпляров.

В Смоленской области выставили на продажу один из последних образцов Tagaz Aquila 2014 года выпуска. Редкий российский спорткар, окрашенный в белую эмаль, находится в отличном состоянии как по экстерьеру, так и по интерьеру.

Переднеприводная машина оснащается форсированным с заводских 107 л. с. до 146 л. с. бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра от Mitsubishi. Установлена также короткоходная механическая коробка передач и выхлопная система с двумя патрубками.

Судя по описанию в объявлении на сайте "Авто.ру", Aquila получила комфортную подвеску с элементами от Toyota, увеличенный дорожный просвет, крепкую защиту днища.

Помимо этого, автомобиль может похвастать кожаным салоном, доработанной шумоизоляцией, мультимедиа с камерой заднего вида, качественной акустикой.

Владелец готов передать будущему покупателю летнюю резину, бампера, светотехнику, запасное рулевое колесо, кнопку запуска мотора.

На Tagaz Aquila успели намотать 42 тысячи километров. Данный спорткар продают за 900 000 рублей. К слову, Aquila с завода предлагалась примерно за 420 000 рублей.

Напомним, в 2014 году ТагАЗ был признан банкротом. С 2016 года копию Tagaz Aquila производила французская компания MPM Motors. В прошлом году фирма также объявила о своём банкротстве.

Фото: www.auto.ru