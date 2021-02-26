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26.02.2021 23:55
Рубрика: Общество

В РПЦ поддержали мнение мэра Москвы о Лубянской площади

Текст: Елена Яковлева

Решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в ее нынешнем виде справедливо, однако памятник князю Александру Невскому необходимо установить в Москве в честь 800-летия со дня его рождения, написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Песков: Решение по памятнику на Лубянской площади за властями Москвы

Еще 18 февраля в своем первом комментарии по теме памятника на Лубянской площади, Легойда отметил, что лучшим решением было бы не ставить там никакого памятника, сохранить площадь в том виде, в котором она есть сейчас ("В этом тоже есть особый символизм").

Среди предложенных затем для увековечивания разных исторических фигур, по его мнению, было "много достойных исторических деятелей - Александр Невский, Иван III и другие".

- Но в итоге осталось лишь два претендента, и многие, естественно, отдали свои голоса нашему великому предку - Александру Невскому, - пишет он в Telegram-канале. - Вместе с тем, промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать.

Фото: РИА Новости
Лубянскую площадь снова хотят превратить в площадь Борьбы

В подобных ситуациях, подчеркивает Владимир Легойда, Церковь всегда занимала и занимает евангельскую - миротворческую, объединяющую - позицию. "Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах. Поэтому принятое мэром решение совершенно правильно. Сегодня не то время, когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь разделения".

Он поблагодарил всех, кто отдал свои голоса за Александра Невского. "Памятник этому святому и выдающемуся государственному деятелю должен обязательно появиться и занять достойное место в год празднования 800-летия святого благоверного князя. Надо внимательно и спокойно подумать о том, где он должен быть поставлен", - считает Владимир Легойда.

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