Хозяин разрушенного взрывом нижегородского кафе заявил об отсутствии газа

Владелец нижегородского кафе Александр Ильин, чье заведение было разрушено в результате сегодняшнего взрыва, заявил об отсутствии газификации помещения. Об этом он сообщил у себя на странице в Instagram.

- Записываю специально для прессы. Газа в кафе не было, взорвалось не у нас. Мы являемся пострадавшими. Не надо фантазировать ничего. Слава Богу, мы спасли девочку, которая была в кафе: родилась в рубашке, - сказал владелец заведения.

Напомним, сегодня утром взрыв газовоздушной смеси разрушил пристрой к 12-этажному дому, где располагалось кафе. Жильцов пришлось эвакуировать. В результате пострадали три человека, одна из женщин находится в реанимации.