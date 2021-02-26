Министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест

Заместителю премьер-министра Башкирии - министру ЖКХ РБ Борису Беляеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Суд избрал меру пресечения Борису Беляеву в виде домашнего ареста, под которым он останется до 11 апреля 2021 года.

Напомним, следствие считает, что обвиняемый в 2017 году, занимая должность мэра города Кумертау, подписал документы о приемке завершенного строительства очистных сооружений в селе Маячном по госконтрактам на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. Тогда как в действительности знал, что объект не готов к эксплуатации, там не проводились пусконаладочные работы и не было результатов исследований очищенных стоков воды. В итоге очистные сооружения, принятые на документах, так и не заработали в полную силу и просто не могут функционировать, так как непригодны к эксплуатации. Следователи оценивают ущерб, нанесенный бюджету республики, на общую сумму свыше 95 миллионов рублей.

Это уже второе громкое задержание и арест высокопоставленного чиновника за месяц в Башкирии. В начале февраля следователи задержали министра строительства и архитектуры РБ Рамзиля Кучарбаева, по тому же уголовному делу. В 2017 году Рамзиль Кучарбаев занимал должность начальника управления капитального строительства РБ и также оставил свою подпись под документами по данным очистным сооружениям. На данный момент Рамзиль Кучарбаев находится под домашним арестом.