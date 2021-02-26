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26.02.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

В Махачкале нашли временного оператора для вывоза мусора

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Махачкале с 1 марта вывозить мусор будут муниципальные организации, которые станут временными региональными операторами по обращению с отходами, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
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Для проведения полноценного механизированного вывоза готова спецтехника, формируются бригады рабочих. На стадии согласования находится генеральная схема очистки города.

Напомним, проблемы с вывозом мусора в Махачкале начались в январе. Управляющая компания "Лидер", уполномоченная вывозить коммунальные отходы, отказалась выполнять эти обязанности. Свои действия руководство объяснило тем, что с ними не согласован тариф на 2021 год.

В республиканской службе по тарифам объяснили, что региональные операторы обязаны соблюдать схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Обязательное захоронение отходов должно производиться на полигонах в районах городов Избербаш и Кизляр. Исходя из этого и был утвержден тариф. Но, как выявила проверка, до полигона мусор не доезжал.

На бывшего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлы Карачаева завели уголовное дело. По версии следствия, министерство, возглавляемое Карачаевым, заключило с управляющей компанией два соглашения по организации в качестве регионального оператора общества для осуществления деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходам. Однако обязательства были нарушены.

Уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" возбуждено в отношении бывшего и действующего гендиректоров компании-оператора. Как уточнили в Следственном комитете региона, обвиняемые подозреваются в хищении денежных средств на сумму более 235 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала "Мусорная" реформа

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