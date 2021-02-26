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26.02.2021 19:11
Рубрика: Происшествия

Актриса шоу "Уральские пельмени" сломала ногу в горах Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Актриса шоу "Уральские пельмени", телеведущая и певица Илана Юрьева (Исакжанова) на горнолыжной трассе в горах Сочи сломала ногу.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Мужчина, который влетел в меня, сказал "извините" и поехал дальше, - написала она на своей странице в Instagram. - Ну это уже его карма, а, может, он, наоборот, спас меня от чего-то худшего. Была очень сложная трасса, он не справился с управлением, а я вообще стояла и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и, скорее всего, нужно будет оперировать, но это уже до московских врачей оставили".

Как ранее сообщала "РГ", в марте этого года в Сочи рабочая группа разработает первый в России свод правил поведения на горнолыжных курортах Краснодарского края.

- В нашей стране пока отсутствуют федеральные нормативные документы, регламентирующие правила поведения на горнолыжных курортах и степень ответственности физлиц за их нарушение, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, в последнюю неделю зимы, сопряженную с длинными выходными в честь Дня защитника Отечества, в Сочи наблюдается высокая загрузка отелей и малых средств размещения. Сейчас в горном кластере настоящий аншлаг - более 95 процентов туристов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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