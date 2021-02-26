Силовики пришли в монастырь на Урале за подозреваемым в убийстве

В ночь с четверга на пятницу на территорию Среднеуральского женского монастыря пришли представители силовых ведомств. На данный момент официальной информации о проводимой операции нет, но источники сообщают, что правоохранительные органы разыскивают в обители подозреваемого в тяжком преступлении.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, им может быть келейник Силуан, подозреваемый в тройном убийстве, совершенном в 1999 году.

Напомним, основателем монастыря считается схимонах Сергий (Романов), который был отлучен от церкви, после того, как "прославился" проповедями о "псевдопандемии". Священнослужителя задержали в конце декабря по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. С санкции Басманного суда Москвы монах был арестован.

После ареста бывшего схимонаха в обители продолжают оставаться его сторонники, они не пускают в нее представителей епархии. Одним из находящихся на территории обители может быть разыскиваемый силовиками человек.