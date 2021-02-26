Число случаев COVID-19 в России за неделю сократилось в три раза

В России за минувшую неделю количество регистрируемых случаев COVID-19 уменьшилось примерно в три раза. Стало меньше бессимптомных носителей вируса. "Так что можно сказать, что люди действительно стали реже болеть коронавирусом - как с клиническими проявлениями заболевания, так и без таковых", - рассказала РИА Новости Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что в РФ продолжается фаза стабилизации эпидемической ситуации. Первое, на что обращают внимание эксперты, когда говорят о SARS-CoV-2 - это индекс распространения вируса, который должен быть меньше единицы. "Сейчас он именно такой в более чем 90% регионов", - пояснила Пшеничная.

Сокращается и число новых случаев COVID-19 в мире. За неделю с 15 по 21 февраля было зафиксировано 2 457 026 новых случаев, что на 11 процентов меньше, чем неделей ранее. Смертность сократилась на 20 процентов, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.