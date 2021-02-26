СК передал в Генпрокуратуру документы для передачи из Испанию в Россию Блюма

Следственный комитет предоставил Генеральной прокуратуре РФ все необходимые документы для запроса к Испании - вернуть в Россию Евгения Блюма. Этот человек уже не первый год скрывается от российского следствия. Ведомство Александра Бастрыкина расследует уголовное дело о крупном хищении денег спортсменки-сноубордистки под предлогом оказания ей услуг по реабилитации после полученной на соревнованиях травмы.

Напомним, спортсменка получила перелом позвоночника. И Блюм пообещал ей полное восстановление за очень большие деньги. Они ему были заплачены, но никаких улучшений не наступило.

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено заочно генеральному директору частной клиники Евгению Блюму. Фигурант уголовного дела находится на территории Испании, в связи с чем ранее он был объявлен в розыск.

И вот, по сообщению Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года был задержан правоохранительными органами Испании. В связи с этим в Генеральную прокуратуру Следственным комитетом и были предоставлены все необходимые материалы для запроса о выдаче обвиняемого России.