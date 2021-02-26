Только Toyota и Hyundai сделали большой запас микрочипов

В начале года большинство мировых автопроизводителей были вынуждены скорректировать производственные планы по причине нехватки микрочипов, возникшей в результате более быстрого восстановления отрасли после пандемии. Только две компании готовы работать бесперебойно: Toyota и Hyundai.

Интересно, что в январе агентство Reuters рапортовало о том, что с нехваткой микросхем для выпуска машин столкнулась и Toyota, а по новым данным агентства, японский автопроизводитель имеет запас для нормального функционирования в течение четырёх месяцев.

Самыми прозорливыми оказались Hyundai и Kia: в период пандемии компании увеличили закупку микрочипов, в то время как остальные с целью уменьшения издержек сокращали объёмы заказов.

"Как и другие, Hyundai во время кризиса планировал ограничить закупку электронных компонентов. - приводит Reuters слова одного из источников, осведомленных о закупках компании. - Но отдел закупок подготовил отчёт, в котором рекомендовал действовать вопреки общей тенденции, в противном случае компания столкнётся с проблемами в будущем".

Более того, Hyundai смогла сэкономить: во время пандемии спрос на микрочипы был меньше предложения, поэтому цена на них падала.

Тем не менее, если в ближайшие месяцы производители микросхем не увеличат производство или не переориентируют свой бизнес на автомобильную промышленность (в настоящее время приоритет большинства таких компаний - производители мобильной электроники), то Toyota и Hyundai могут столкнуться с проблемами выпуска авто согласно плану.