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26.02.2021 13:50
Рубрика: Легковые авто

Toyota отзывает в России Hilux и Fortuner

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota проведёт добровольную отзывную кампанию 3428 автомобилей Hilux и Fortuner, реализованных в период с 17 августа 2018 года по настоящее время. У пикапов и внедорожников могут быть хрупкие поршни усилителя тормозов.

Фото: www.autohome.com.cn
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Как сообщает Росстандарт, причиной снижения прочности поршня является особенность изготовления. В таком состоянии он может получить либо повреждения при резком торможении, либо у машины и вовсе увеличится тормозной путь.

Программа мероприятий, представленная Toyota, предполагает проверку усилителя тормозов и его замену (в случае необходимости) на модернизированный вариант. Все работы будут выполнены за счёт автопроизводителя.

Японская марка проинформируют владельцев дефектных моделей о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения соответствующих ремонтных операций.

Напомним, летом прошлого года Toyota привезла в Россию обновлённые Hilux и Fortuner. Первый стоит от 2 609 000 рублей, второй - от 2 646 000 рублей.

В январе Toyota и Lexus отзывали 82 405 автомобилей из-за риска возгорания. Тогда под отзыв попали внедорожники LX570 и LC200.

#Toyota