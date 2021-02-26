Toyota отзывает в России Hilux и Fortuner

Toyota проведёт добровольную отзывную кампанию 3428 автомобилей Hilux и Fortuner, реализованных в период с 17 августа 2018 года по настоящее время. У пикапов и внедорожников могут быть хрупкие поршни усилителя тормозов.

Как сообщает Росстандарт, причиной снижения прочности поршня является особенность изготовления. В таком состоянии он может получить либо повреждения при резком торможении, либо у машины и вовсе увеличится тормозной путь.

Программа мероприятий, представленная Toyota, предполагает проверку усилителя тормозов и его замену (в случае необходимости) на модернизированный вариант. Все работы будут выполнены за счёт автопроизводителя.

Японская марка проинформируют владельцев дефектных моделей о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения соответствующих ремонтных операций.

Напомним, летом прошлого года Toyota привезла в Россию обновлённые Hilux и Fortuner. Первый стоит от 2 609 000 рублей, второй - от 2 646 000 рублей.

В январе Toyota и Lexus отзывали 82 405 автомобилей из-за риска возгорания. Тогда под отзыв попали внедорожники LX570 и LC200.