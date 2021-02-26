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Трейлер экранизации Mortal Kombat установил новый рекорд

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    26.02.2021, 11:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Дебютный трейлер очередной экранизации серии файтингов Mortal Kombat за первую неделю суммарно на всех площадках собрал более 116 млн просмотров.

Фото: youtube.com
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Как пишет Deadline, с таким показателем картина превзошла достижения "Логана" и сиквела "Дэдпула", установив таким образом рекорд среди фильмов со взрослым рейтингом R.

По информации издания, ролик получил 98% нейтрально-положительных отзывов от аудитории.

В российских кинотеатрах "Мортал Комбат" стартует в прокате 8 апреля.

Трейлер на русском языке - здесь.

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