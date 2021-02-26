Трейлер экранизации Mortal Kombat установил новый рекорд

Дебютный трейлер очередной экранизации серии файтингов Mortal Kombat за первую неделю суммарно на всех площадках собрал более 116 млн просмотров.

Как пишет Deadline, с таким показателем картина превзошла достижения "Логана" и сиквела "Дэдпула", установив таким образом рекорд среди фильмов со взрослым рейтингом R.

По информации издания, ролик получил 98% нейтрально-положительных отзывов от аудитории.

В российских кинотеатрах "Мортал Комбат" стартует в прокате 8 апреля.

Трейлер на русском языке - здесь.