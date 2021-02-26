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У суперзлодейского сериала "МОДОК" появились трейлер и дата премьеры

Новости
    26.02.2021, 12:16
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Hulu Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

Сервис Hulu показал тизер-трейлер своего анимационного сериала "МОДОК". Ролик размещен на YouTube-канале платформы. Там же обозначена дата премьеры - 21 мая.

Фото: kinopoisk.ru
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МОДОК (M.O.D.O.K., Мобильный Организм Для Организации Катастроф) - это суперзлодей Marvel, глава злокозненной корпорации A.I.M. (Авангардные Идеи Механизмов), узурпировавший власть в ней путем убийства предыдущего босса.

В сериале персонаж страдает манией величия и одержим планами полного порабощения мира, но вечно терпит фиаско. На которые накладывается еще и крах семейной и личной жизни.

В оригинале МОДОК говорит голосом Пэттона Освальта ("Диета из Санта-Клариты", "Курс биологии").

Режиссер - Эрик Таунер ("Робоцып", "Симпсоны").

В комиксах персонаж дебютировал в 1967-м как регулярный оппонент Капитана Америка. Создали его, разумеется, Стэн Ли и Джек Кирби.

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