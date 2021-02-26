У суперзлодейского сериала "МОДОК" появились трейлер и дата премьеры

Сервис Hulu показал тизер-трейлер своего анимационного сериала "МОДОК". Ролик размещен на YouTube-канале платформы. Там же обозначена дата премьеры - 21 мая.

МОДОК (M.O.D.O.K., Мобильный Организм Для Организации Катастроф) - это суперзлодей Marvel, глава злокозненной корпорации A.I.M. (Авангардные Идеи Механизмов), узурпировавший власть в ней путем убийства предыдущего босса.

В сериале персонаж страдает манией величия и одержим планами полного порабощения мира, но вечно терпит фиаско. На которые накладывается еще и крах семейной и личной жизни.

В оригинале МОДОК говорит голосом Пэттона Освальта ("Диета из Санта-Клариты", "Курс биологии").

Режиссер - Эрик Таунер ("Робоцып", "Симпсоны").

В комиксах персонаж дебютировал в 1967-м как регулярный оппонент Капитана Америка. Создали его, разумеется, Стэн Ли и Джек Кирби.