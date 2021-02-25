Актера озвучки уволили из "Симпсонов" за то, что он белый

Очередное "актуальное" решение в команде создателей анимационного сериала "Симпсоны". Ранее, напомним, в том лагере разразился большой скандал, как выяснилось - копившийся и наливавшийся соком годами, вокруг индуса Апу. В результате Хэнк Азария отказался от роли, уверяя, что у него наконец-то "открылись глаза".

И вот - новый "расовый" поворот на злобу дня. Как передает The Wrap, черный доктор Хибберт, которого три десятка лет (!), начиная со второго сезона, озвучивал актер Гарри Ширер, отныне будет говорить голосом Кевина Майкла Ричардсона. У которого с цветом кожного покрова порядок - он негр.

Отметим, что Ричардсон - известный артист озвучки, эпизодически работавший и в "Симпсонах".

Подобным образом создатели продолжили выполнять данное летом - на фоне движения BLM - обещание того плана, что впредь белые артисты категорически не будут говорить в мультсериале за национальных меньшинств.

Ширер от комментария ситуации уклонился.

Ранее, напомним, белый актер и певец Майкл Генри публично отказался озвучивать чернокожего Кливленда Брауна в "Гриффинах", работе над которым посвятил два десятка лет. "Мне нравился этот герой, но цветных должны играть цветные", - "сознательно" отметил артист. Видимо подзабыв, что актерское ремесло - это лицедейство и умение изобразить хоть кого.