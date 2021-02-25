Новости

Вышел трейлер второго сезона "Солнечных противоположностей" 11:32
"Большая честь": Милош Бикович о своем российском гражданстве 11:09
Борис Щербаков ответил на сообщения о том, что у него COVID-19 10:52
Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок "Нет пути домой" 24.02.2021
Умер ведущий "Кинопанорамы", сценарист Даль Орлов 24.02.2021

Актера озвучки уволили из "Симпсонов" за то, что он белый

Новости
    25.02.2021, 11:46
Текст:   Олег Усков

Очередное "актуальное" решение в команде создателей анимационного сериала "Симпсоны". Ранее, напомним, в том лагере разразился большой скандал, как выяснилось - копившийся и наливавшийся соком годами, вокруг индуса Апу. В результате Хэнк Азария отказался от роли, уверяя, что у него наконец-то "открылись глаза".

Фото: youtube.com/ Hulu
Вышел трейлер второго сезона "Солнечных противоположностей"

И вот - новый "расовый" поворот на злобу дня. Как передает The Wrap, черный доктор Хибберт, которого три десятка лет (!), начиная со второго сезона, озвучивал актер Гарри Ширер, отныне будет говорить голосом Кевина Майкла Ричардсона. У которого с цветом кожного покрова порядок - он негр.

Отметим, что Ричардсон - известный артист озвучки, эпизодически работавший и в "Симпсонах".

Подобным образом создатели продолжили выполнять данное летом - на фоне движения BLM - обещание того плана, что впредь белые артисты категорически не будут говорить в мультсериале за национальных меньшинств.

Ширер от комментария ситуации уклонился.

Ранее, напомним, белый актер и певец Майкл Генри публично отказался озвучивать чернокожего Кливленда Брауна в "Гриффинах", работе над которым посвятил два десятка лет. "Мне нравился этот герой, но цветных должны играть цветные", - "сознательно" отметил артист. Видимо подзабыв, что актерское ремесло - это лицедейство и умение изобразить хоть кого.

Новости

Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале "Первая леди" 24.02.2021
Создатели "Годзиллы против Конга" раскрыли детали сюжета 24.02.2021
Актрису Екатерину Градову похоронили в Москве 24.02.2021
Актер Милош Бикович получил российское гражданство 24.02.2021
⧣ США
Фото: instagram.com/tomholland2013
Актёры "Человека-паука 3" опубликовали три разных подзаголовка фильма 24.02.2021
Мила Кунис сыграет в триллере от создателя "Рассказа служанки" 24.02.2021
У сериала "Наследие Юпитера" появились тизер и дата премьеры 24.02.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Перезапуск "Секса в большом городе" лишился ещё одного персонажа 20.02.2021
"Ванда/Вижн" пародирует сериал "Офис" в новом промо-видео 19.02.2021
Сериал-приквел "Гремлинов" продлили на 2-й сезон еще до премьеры 19.02.2021
⧣ анимация
Фото: youtube.com
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix по игре Dota 2 20.02.2021
У полнометражного фильма про Чебурашку появилась дата премьеры 20.02.2021
Сериал по мотивам "Клуба Винкс" продлен на второй сезон 19.02.2021