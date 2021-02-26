Ученые из Дубны научились выявлять ген долголетия

Кому природа дала шанс прожить 100 лет и больше? А у кого такой возможности нет и быть не могло от рождения? Ученые из Объединенного института ядерных исследований, что находится в Дубне, запатентовали метод выявления генетической предрасположенности к долголетию.

Первый вопрос, что сам собой напрашивается, с каких это пор в научном центре физического профиля занялись такими изысканиями? И как с этим связана Лаборатория ядерных проблем, где трудятся Елена Кравченко и Анастасия Иванова? На них оформлен патент №2741838 от 29 января 2021 года с недвусмысленным названием "Способ определения наличия генетической предрасположенности к долголетию человека", говорится в сообщении Отдела лицензий и интеллектуальной собственности ОИЯИ.

Приоритет изобретения по их заявке зарегистрирован Роспатентом 19 августа 2020 года со сроком действия исключительного права на изобретение в 20 лет - до 19.08.2040 года. Все серьезно и официально. Как сказано в упомянутом сообщении, "изобретение предлагает точный, простой, быстрый и недорогой в исполнении способ прогнозирования генетической предрасположенности человека к долголетию".

Разве можно этим не заинтересоваться? Тем более, что "ген долголетия", как и механизм старения, исследовали и продолжают исследовать ученые многих стран и в разных научных коллаборациях. А созданный в середине прошлого века Объединенный институт ядерных исследований - учреждение более чем серьезное, в советские времена считалось "несимметричным ответом" ЦЕРНу, Европейскому центру ядерных исследований.

В последние годы, в связи с работами в ОИЯИ академика Юрия Оганесяна, институт в Дубне нередко называли "Фабрикой сверхтяжелых элементов", а самому Юрию Цолаковичу не раз и не два прочили Нобелевскую премию. Но ее пока не случилось. Зато появилась первая ласточка - патент на изобретение в совершенно новом для института направлении. Лаборатория ядерных исследований - старейшая в ОИЯИ. Чтобы идти в ногу со временем, здесь активно обновляют научное и технологическое оборудование, создают привлекательные условия для работы своим и приглашенным сотрудникам. Расширяют прикладные исследования с применением здесь же созданных новых детекторов - в том числе в медицине, биологии, радиотерапии и диагностике онкологических заболеваний.

Отмеченное патентом изобретение Елены Кравченко и Анастасии Ивановой как раз и относится к области биотехнологии. На строго научном языке это способ, который позволяет увидеть наличие предрасположенности человека к долголетию "на основе данных о генетическом варианте локуса rs2802288".

Локус - это местоположение определенного гена в хромосоме. В данном случае речь о локусе гена FOXO3, который выявлен у людей, живущих более 100 лет. Именно FOXO3 стали в обиходной речи называть "геном долголетия". Однако ученые установили, что с долголетием имеет связь только особая и редкая форма (аллель) этого гена. Увидеть ее, определить с высокой вероятностью очень сложно. И до сих пор не было предложено эффективного метода, который бы точно указывал, какой вариант FOXO3A присутствует у того или иного человека.

Сотрудники ОИЯИ именно такой метод разработали и запатентовали. В чем его суть? Из биологического материала, взятого у человека, выделяют ДНК, а уже с ней "проводят полимеразно-цепную реакцию" и "анализируют полиморфизм rs2802288 гена FOXO3A методом аллельной дискриминации".

Фото: Пресс-служба ОИЯИ

Предложенный способ, как заявлено авторами, позволяет установить, есть ли у человека генетические особенности долгожителя. Или, увы, их нет и не было с момента рождения.

Авторы патента отмечают, что разработанный метод не требует сбора анамнеза и личного присутствия человека, в отношении которого проводится исследование. Метод пригоден для любой группы населения и дает результат, независимо от того, в каком состоянии здоровья находился пациент в момент отбора биоматериала для выделения ДНК.

Более того, утверждают, что этим же способом можно оценить вероятность передачи потомкам генетической предрасположенности к долголетию - от одного поколения к другому.

Тем временем

В наши дни лишь один человек из пяти тысяч доживает до ста лет. А потолок долгожительства, как полагают исследователи, достигнут не сегодня, а тридцать лет назад. Ярко выраженный прирост численности людей в возрасте более 100 лет демографы отмечали с начала 70-х до середины 90-х годов ХХ века.

По данным независимых друг от друга и не связанных между собой групп исследователей, генетика лишь на 20-30 процентов определяет продолжительность жизни человека. Все остальное - в руках конкретного индивида, его окружения, и в прямой зависимости от внешних условий.

Но, конечно, и 30 процентов - это существенно. Если в роду у человека были и есть долгожители, то и у него шансы покорить вековой рубеж куда выше средних статистических. В этой связи любопытную закономерность выявили ученые на Гавайях: чем меньше рост мужчины, тем продолжительнее у него жизнь. К таким выводам пришли после анализа данных о восьми тысячах островитян японского происхождения, за здоровьем которых наблюдали почти полвека. Эта работа, подтвердившая ключевую роль точечной мутации в гене FOХO3 для продолжительности жизни, опубликована в журнале PLOS ONE.