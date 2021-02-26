Washington Post сообщила о гибели людей при авиаударе США в Сирии

Несколько человек погибли в результате нанесенного в четверг вечером авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии.

Такую информацию распространила газета The Washington Post, ссылаясь на источник в американской администрации. По его данным, есть основания полагать, что удар привел к гибели людей, пишет РИА Новости.

Ранее в Пентагоне подтвердили информацию о том, что по приказу президента Джо Байдена ВВС США атаковали объекты в Восточной Сирии в ответ на обстрел своих сил. По словам представителя военного ведомства Джона Кирби, были разрушены объекты контрольно-пограничного пункта, которые использовались поддерживаемыми Ираном военизированными группировками.