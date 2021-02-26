Захарова: Россия решительно осуждает удары США по Сирии

"Мы решительно осуждаем подобные действия, - подчеркнула Захарова. - Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов".

Минувшей ночью США, как сказано в пресс-релизе Пентагона, нанесли авиаудары по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном группировки в восточной Сирии. Также американская сторона заявила, что удары стали ответом на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке.