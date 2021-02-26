Зои Кравиц сыграет в новом триллере Стивена Содерберга

Новый проект Стивена Содерберга KIMI нашел исполнительницу главной роли. Как передает Collider, в триллере сыграет Зои Кравиц ("Большая маленькая ложь", "Меломанка", Женщина-кошка в новом "Бэтмене").

Содерберг снимает картину в рамках своего эксклюзивного договора со стримингом HBO Max, выйдет она исключительно на данной платформе.

Сценарий написал Дэвид Кепп (линейки "Парк Юрского периода" и "Индиана Джонс", "Миссия: невыполнима", "Комната страха", "Война миров" Спилберга).

Согласно синопсису, Кравиц сыграет "техническую работницу, страдающую агорафобией", которая во время рутинного анализа потока данных обнаруживает подтвержденные доказательства некоего насильственного преступления. И пытается сообщить об этом наверх. По пути к правде столкнувшись с сопротивлением бюрократической машины. В результате бедняге придется сразиться со своим самым большим страхом, то есть выйти из квартиры.

Дата релиза у картины пока нет.