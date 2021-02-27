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Рубрика: В мире

Эксперты FDA рекомендовали одобрить применение третьей вакцины в США

Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению в США вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Эксперты постановили, что потенциальная польза от данной вакцины превышает возможные риски, пишет РИА Новости. Ожидается, что FDA может разрешить вакцину к применению на "экстренных" основаниях уже в субботу, 27 февраля. В этом случае на территории США будут применяться уже три вакцины от коронавируса.

Ранее Johnson & Johnson объявила, что дочернее подразделение компании - Janssen Biotech, Inc. - подала заявку в FDA для получения разрешения на экстренное использование своей вакцины. Отмечалось, что обращение будет рассмотрено 26 февраля. Запрос был сделан на основании результатов третьей фазы клинических исследований препарата.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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