Fox News: США повысили уровень опасности для своих военных в Ираке

Соединенные Штаты предупредили своих военнослужащих в Ираке о повышенном уровне опасности на фоне удара в Сирии. Такую информацию распространил телеканал Fox News, ссылаясь на источники.

По их данным, повышенный уровень опасности сохранится как минимум несколько дней, пишет РИА Новости. Известно также, что частные подрядчики Пентагона в Ираке перевели своих служащих на особый режим работы. Так на базе ВВС Балад с 18:30 до 05:00 разрешены лишь самые важные передвижения. Эта база подверглась ракетному обстрелу в конце прошлой недели.

Напомним, в ночь на 26 февраля ВВС США нанесли удары по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок. Сообщалось о погибших. По данным Пентагона, этот шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.