Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.02.2021 10:30
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показал новые тизеры бюджетного кроссовера

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai Фото: Пресс-служба Hyundai
Фото: Пресс-служба Hyundai

На будущей неделе Hyundai представит новинку - субкомпактный кроссовер для европейского рынка Bayon, а в пятницу, 26 февраля, компания анонсировала предстоящее мероприятие, распространив снимки некоторых деталей облика машины.

Фото: www.autocarindia.com
Кроссовер Hyundai Alcazar: первые "живые" фото салона

Прежде всего, Bayon станет самым малогабаритным кроссовером в европейском каталоге Hyundai. Он меньше, проще и дешевле Kona, который в странах ЕС предлагают вместо представленного в России Creta.

Bayon тоже имеет своего рода альтер-эго, только он представлен в Индии и Северной Америке - Hyundai Venue. Внешним стайлингом Bayon и Venue различаются, это ясно уже сейчас. Считают ли европейских потребителей в компании более взыскательными или есть другая причина, но Bayon обещает более интересный облик. Настроение передней части автомобиля задает широченная радиаторная решетка, словно за ней радиатор как минимум 6-цилиндрового мотора. Ей вторят высокие вертикальные элементы по краям, имитирующие воздухозаборники охлаждения тормозов. В их верхней части примостились блок-фары. Вынесенные наверх полоски ходовых огней еще больше усиливают экспрессию. В задней части окно пятой двери, оптика, визуально объединены в общий элемент.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai Ioniq 5 бьет рекорды по количеству заказов от покупателей

Известно, что Bayon базируется на переднеприводной платформе K2 и получит простую схему подвески со стойками Макферсона спереди и упругой балкой сзади, не предусматривающей полного привода. Двигатели и коробки передач Bayon разделит с хэтчбеком i20: 3-цилинтровый турбомотор 1,0 л (100 л.с.), 1,2-литровый "атмосферник" (84 л.с.), 5- и 6-ступенчатые МКПП, 7-скоростной "робот" и вариатор на выбор.

Подробные данные по новинке поступят в ближайший вторник.

Фото: Пресс-служба Hyundai
#Hyundai