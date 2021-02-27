Hyundai показал новые тизеры бюджетного кроссовера

На будущей неделе Hyundai представит новинку - субкомпактный кроссовер для европейского рынка Bayon, а в пятницу, 26 февраля, компания анонсировала предстоящее мероприятие, распространив снимки некоторых деталей облика машины.

Прежде всего, Bayon станет самым малогабаритным кроссовером в европейском каталоге Hyundai. Он меньше, проще и дешевле Kona, который в странах ЕС предлагают вместо представленного в России Creta.

Bayon тоже имеет своего рода альтер-эго, только он представлен в Индии и Северной Америке - Hyundai Venue. Внешним стайлингом Bayon и Venue различаются, это ясно уже сейчас. Считают ли европейских потребителей в компании более взыскательными или есть другая причина, но Bayon обещает более интересный облик. Настроение передней части автомобиля задает широченная радиаторная решетка, словно за ней радиатор как минимум 6-цилиндрового мотора. Ей вторят высокие вертикальные элементы по краям, имитирующие воздухозаборники охлаждения тормозов. В их верхней части примостились блок-фары. Вынесенные наверх полоски ходовых огней еще больше усиливают экспрессию. В задней части окно пятой двери, оптика, визуально объединены в общий элемент.

Известно, что Bayon базируется на переднеприводной платформе K2 и получит простую схему подвески со стойками Макферсона спереди и упругой балкой сзади, не предусматривающей полного привода. Двигатели и коробки передач Bayon разделит с хэтчбеком i20: 3-цилинтровый турбомотор 1,0 л (100 л.с.), 1,2-литровый "атмосферник" (84 л.с.), 5- и 6-ступенчатые МКПП, 7-скоростной "робот" и вариатор на выбор.

Подробные данные по новинке поступят в ближайший вторник.