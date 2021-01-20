Бюджетный кроссовер Hyundai Bayon продолжает раскрываться на тизерах

Очередная порция тизеров новинки Hyundai в сегменте субкомпактных кроссоверов - модели Bayon, названного, напомним, в честь города на юго-западе Франции - Байонна. Компания приоткрыла тайну дизайна передней и задней частей автомобиля и сделал очень важное заявление.

С вероятностью 99.9% можно было ожидать двухъярусной оптики, характерной для многих моделей SUV корейской марки.

Bayon продолжил следовать этому дизайнерскому тренду и получил узкие светодиодные ДХО и "клыки", в которые встроены фары основного света. Также стоит отметить большой центральный воздухозаборник. Задняя часть примечательна фонарями в форме стрелок, соединёнными между собой горизонтальной вставкой.

Собственно, к заявлению: Hyundai Bayon будет последней моделью марки (первой была восьмая Sonata), которая исповедует философию "чувственной спортивности" (Sensuous Sportiness). Посмотрите на новые Elantra или Tucson и поймёте, о чём идёт речь. Можно ли связывать это с неудачами Santa Fe и желанием компании скорейшей реформации существующего модельного ряда, пока неизвестно.

Выход Hyundai Bayon на рынок обещают в первой половине 2021 года. Ожидается, что кроссовер станет заменой кросс-хэтчу Hyundai i20 Active.

Фото: т