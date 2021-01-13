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13.01.2021 16:02
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Santa Fe появится раньше из-за успехов Kia Sorento

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

После выхода нового Kia Sorento соплатформенный Hyundai Santa Fe четвёртого поколения лишился своего трона в Южной Корее - продажи значительно сократились. Теперь положение изменилось, и в Hyundai вынуждены думать над тем, как переломить ситуацию.

Фото: Пресс-служба Kia.
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The KCB со ссылкой на южнокорейские СМИ пишет, что по итогам прошлого года на домашнем рынке было реализовано 57 578 экземпляров Hyundai Santa Fe, в то время как Sorento выбрали почти 77 тысяч человек.

Более того, Hyundai Palisade, который стоит значительно дороже Santa Fe, разошёлся тиражом 64 791 экземпляр.

С другой стороны Santa Fe поджимает Hyundai Tucson нового поколения, который в отличие от старшего собрата по линейке имеет плагин-гибридную трансмиссию, а значит, при его покупке действуют налоговые преференции. Например, в декабре было продано 10 475 единиц Santa Fe, а Tucson купили 14 443 раза. Santa Fe с подзаряжаемым гибридом должен дебютировать в этом году.

Разумеется, это не устраивает Hyundai, и некоторые топ-менеджеры лоббируют ускорение выхода пятого поколения Santa Fe: оно может появиться в конце 2021 - начале 2022 года.

Обновлённый Hyundai Santa Fe был представлен летом 2020 года. Автомобиль, если говорить формально и придерживаться позиционирования компании, поколение не сменил, несмотря на то, что подвергся тотальному реинжинирингу, включая смену платформы и обновлению списка силовых агрегатов.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai