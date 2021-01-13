Новый Hyundai Santa Fe появится раньше из-за успехов Kia Sorento

После выхода нового Kia Sorento соплатформенный Hyundai Santa Fe четвёртого поколения лишился своего трона в Южной Корее - продажи значительно сократились. Теперь положение изменилось, и в Hyundai вынуждены думать над тем, как переломить ситуацию.

The KCB со ссылкой на южнокорейские СМИ пишет, что по итогам прошлого года на домашнем рынке было реализовано 57 578 экземпляров Hyundai Santa Fe, в то время как Sorento выбрали почти 77 тысяч человек.

Более того, Hyundai Palisade, который стоит значительно дороже Santa Fe, разошёлся тиражом 64 791 экземпляр.

С другой стороны Santa Fe поджимает Hyundai Tucson нового поколения, который в отличие от старшего собрата по линейке имеет плагин-гибридную трансмиссию, а значит, при его покупке действуют налоговые преференции. Например, в декабре было продано 10 475 единиц Santa Fe, а Tucson купили 14 443 раза. Santa Fe с подзаряжаемым гибридом должен дебютировать в этом году.

Разумеется, это не устраивает Hyundai, и некоторые топ-менеджеры лоббируют ускорение выхода пятого поколения Santa Fe: оно может появиться в конце 2021 - начале 2022 года.

Обновлённый Hyundai Santa Fe был представлен летом 2020 года. Автомобиль, если говорить формально и придерживаться позиционирования компании, поколение не сменил, несмотря на то, что подвергся тотальному реинжинирингу, включая смену платформы и обновлению списка силовых агрегатов.

Фото: Пресс-служба Hyundai.