Стали известны все двигатели обновленного Hyundai Santa Fe

Компания Hyundai полностью раскрыла моторную линейку обновленного кроссовера Santa Fe для американского рынка.

В США модель будет предлагаться с бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра и мощностью 194 л. с., 2,5-литровой "турбочетвёркой" мощностью 281 л. с. Оба силовых агрегата семейства Smartstream. Первый мотор работает в связке с 8-ступенчатым "автоматом", второй стыкуется с 8-ступенчатым "роботом".

Помимо этого, полноприводный кроссовер станет доступен в версии Hybrid с турбомотором объёмом 1,6 литра, а также с электродвигателем, литий-ионной батареей на 1,5 кВт*ч и 6-ступенчатым "автоматом". Общая отдача составляет 228 л. с.

В продаже рестайлинговый Santa Fe у американских дилеров появится до конца 2020 года. По предварительным данным, в Россию новинку привезут в начале 2021 года.

Не исключено, что российская версия Santa Fe будет оснащаться 2,5-литровым бензиновым двигателем и 2,2-литровым турбодизелем. Точно такие же моторы получил Kia Sorento четвёртого поколения.

Ранее Hyundai начала продажи в России Santa Fe нынешнего поколения в лимитированном исполнении Black&Brown.