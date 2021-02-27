Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 20 февраля 2021 года № 10-пг "О внесении изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 08.02.2021 № 6-пг) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 5.5 изложить в следующей редакции:

"документ, подтверждающий результат теста у переболевшего COVID-19 методом иммуноферментного анализа (далее - ИФА-исследования) количественным методом или справка, выданная организацией, проводившей указанный вид диагностики на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при этом титр IgG должен быть положительным и превышать референсное значение не менее, чем в 5 раз, а титр IgM должен быть отрицательным или положительным, но при условии, что титр IgM, меньше титра IgG. Срок действия результата ИФА-исследования составляет 30 дней с момента сдачи биоматериала для проведения исследования;";

2) в пункте 6 слова "по 28 февраля 2021 года" заменить словами "по 31 марта 2021 года";

3) пункт 11.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"работникам, завершившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

4) пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 23 февраля 2021 года по 8 марта 2021 года.";

5) подпункт 12 пункта 18 признать утратившим силу;

6) пункт 26.3 изложить в следующей редакции:

"26.3. Организациям нефтегазодобывающей отрасли, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, их подрядным и сервисным организациям допускать перевахтовку работников при соблюдении одного из следующих условий:

1) прохождение предварительной обсервации работников в течение 14 календарных дней и проведения лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 на 8-10 день обсервации;

2) предъявление справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (законченные 1 и 2 этап введения двухкомпонентной вакцины) с указанием места проведения вакцинации, даты проведения вакцинации, наименования вакцины, серии вакцины, а так же отрицательного результата исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата ИФА-исследования на наличие IgG в защитных титрах (независимо от присутствия IgM). Дата забора материала для проведения исследований методом ПЦР не должна превышать трех дней, дата забора материала для проведения исследований методом ИФА не должна превышать тридцать дней, до момента заезда работника на вахту;

3) предъявление у переболевшего COVID-19 результатов теста на ИФА-исследования или справки, выданных организацией, проводившей указанный вид диагностики на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при этом титр IgG должен быть положительным и превышать референсное значение не менее, чем в 5 раз, а титр IgM должен быть отрицательным или положительным, но при условии, что титр IgM, меньше титра IgG. В случае, если титр IgM выше титра IgG, работник должен быть направлен на консультацию к врачу для проведения обследования и при необходимости лечения. Дата забора материала для проведения исследований методом ПЦР не должна превышать трех дней, дата забора материала для проведения исследований методом ИФА не должна превышать тридцать дней, до момента заезда работника на вахту.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление, за исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подпункт 5 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







