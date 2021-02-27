Опубликовано видео победного финиша лыжника Большунова на ЧМ

АААААА! Большунов – чемпион мира 🇷🇺🇷🇺🇷🇺



Лови невероятный финиш Сан Саныча. Как же он разобрался с норвежцами в концовке 💪



Это просто легендарно 👏 pic.twitter.com/i8Rt1PfhCp — Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021

Опубликована видеозапись, на которой запечатлен победный финиш российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Германии.

В субботу Большунов завоевал первую в карьере золотую медаль на чемпионатах мира, выиграв скиатлон на 30 км. Остальные российские спортсмены не смогли побороться за награды.

Большунов лидировал на протяжении второй половины гонки. Вместе с ним за победу боролись пять норвежцев. Незадолго до финиша в лидеры вырвался Ханс Кристер Холунд, но россиянин на последнем подъеме не только опередил соперника, но и сумел оторваться от конкурентов.

После гонки сам Большунов заявил, что он контролировал ход гонки, а на финише на глазах выступили слезы.