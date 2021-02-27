Первые 2500 км на Haval H5: топ-6 обидных "косяков" китайского УАЗа

Неудачные регулировки передних кресел и руля

Первое, что будет не всем просто сделать в Haval H5 - устроиться за рулем. Причем сами кресла для бюджетной машины неплохи, но вот геометрия посадки оставляет желать лучшего, особенно в базовой версии без электроприводов, где на две регулировке меньше. Но даже с шестью направлениями особого удобства не ждите.

Фото: Никита Юшкевич

Во-первых, регулировка по высоте - смех: регулирует она не все кресло, а только задний край одной сидушки (спинка при этом не двигается), причем по углу наклона. В результате в крайнем верхнем положении сидеть в кресле становится почти невозможно, поскольку "пятая точка" с него просто соскальзывает как с горки.

Руль регулируется только по углу наклона и то в минимальном диапазоне, что добавляет еще больше неудобства. Например, при среднем росте 180 см, настроившись по педалям, до руля и рычага коробки при включении пятой-шестой передачи приходится тянуться. А настроившись по рулю, его можно держать уже не руками, а коленками, причем даже в нижнем положении кресла.

Климат-контроль не справляется со своей работой

Фото: Никита Юшкевич

Даже в базовой комплектации Haval H5 оснащен однозонным климат-контролем, пользоваться которым… все равно придется только в ручном режиме. Как, куда и почему "климат" дует в режиме Auto за 2500 км понять не удалось.

Во-первых, по факту режим Auto регулирует только силу вентилятора, да и то не очень корректно. Направление обдува по умолчанию задано только "в ноги" и никогда не меняется даже на старте, когда автоматика должна переводить потоки на стекла.

Фото: Никита Юшкевич

Во-вторых, Haval безбожно потеет - даже в ручном режиме "климат" очень плохо справляется с запотеванием стекол во влажную погоду, приходится постоянно пользоваться подсушивающим кондиционером на максимальном обдуве.

Фото: Никита Юшкевич

В-третьих, на достаточно большой салон не хватает дефлекторов обдува задним пассажирам - в мороз, когда передние седоки начинают раздеваться от жары, задние пассажиры еще трут руки, пытаясь согреться.

Бесполезный бортовой компьютер

Фото: Никита Юшкевич

Еще одна неразрешимая загадка: чем руководствовался тот человек, который проектировал для Haval H5 показания бортового компьютера? Вместо среднего расхода топлива, остатках километража на имеющемся топливе в баке или хотя бы показании забортной температуры, китайский внедорожник сообщает - внимание! - высоту над уровнем моря, атмосферное давление и температуру… шин.

Причем, дополнительные приборы, на которые у всех серьезных внедорожников выводятся показания креномеров (что очень важно на бездорожье), у Haval показывается только компас. В результате, что экранчик в щитке приборов с графикой от тамагочи, что полоска дополнительных данных на центральной панели превращаются в бесполезный набор цифр.

Качество сборки хромает

Фото: Никита Юшкевич

Сразу скажем, что в целом Haval H5 сделан очень неплохо и прямо-таки поругаться на машину не получится. Но, увы, "косяки" все-таки вылезают, а иногда находятся прямо перед носом. В нашем случае весь вид пусть и недорогого, но аккуратного салона испортила напрочь кривая рамка того же экрана с дополнительной информацией.

Фото: Никита Юшкевич

Не знаем, можно ли ее поменять по гарантии, но, например, на машине, которую мы тестировали летом, рамка была ровная. А вот уже скрытые от глаз пластиковые панели, например, на креслах, никто особо подгонять не собирался. А еще сборщики перепутали контакты индикатора салонной подсветки - чем выше установленное значение, тем ниже была яркость (должно быть наоборот).

Неудобные в пользовании предметы интерьера

Фото: Никита Юшкевич

Первое, с чем пришлось столкнуться практически сразу - мелкие подстаканники. Из двух доступных в больший без проблем влезает только самый маленький стаканчик кофе или банка 0,33 мл. Дверные карты тоже рассчитаны максимум на полулитровые бутылочки. А ведь Haval H5 потенциально - машина для путешествий.

Это же относится, например, к полочке для смартфона, куда смог влезть только iPhone 5S, а вот современные модели не помещаются ни вдоль, ни поперек.

Еще один загадочный недостаток: единственный USB-порт находится в подлокотнике. То есть, если смартфон весит у вас на лобовом стекле зарядку для него, как канатную дорогу, придется протягивать над рычагом коробки передач с риском оборвать ее при каждом переключении. Кроме того, провод зарядки, вытянутый наружу, передавливается крышкой подлокотника, так что рано или поздно будет перетерт.

Кстати, топовая комплектация H5 имеет в оснащении розетку на 220В, вилку в которую мы вставить так и не смогли, а применять силу побоялись, чтобы ничего не сломать.

Крышку бензобака зимой лучше не закрывать

Фото: Никита Юшкевич

Недостаток, на котором в свое время сильно обожглись покупатели французских машин и который каким-то образом сегодня оказался на Haval H5 - крышка бензобака закрывается ключом зажигания.

Функция совершенно не приспособлена к российским реалиям, поскольку зимой личинка замка, куда на ходу всегда просачивается влага, замерзает, блокируя доступ к бензобаку. Для того, чтобы его открыть, нужно либо всегда смазывать его специальными гелями, либо каждый раз размораживать, бегая на заправке сначала за кипятком.

Выводы

Фото: Никита Юшкевич

Несмотря на все вышесказанное, по-прежнему считаем Haval H5 за свои деньги одной из самых функциональных машин на российском рынке. В первую очередь, внедорожник отличается очень неплохими ездовыми характеристиками и относительным комфортом, во многом превосходя схожий по параметрам УАЗ "Патриот". Во-вторую, машина имеет вместительный салон, неплохой по отдаче двигатель и полноценный внедорожный арсенал, что позволяет сделать из H5 недорогой универсальный экспедиционник, способный выполнять и городские задачи.

А вот если Haval решится и дальше выпускать немолодую модель, то рестайлинг внедорожнику точно не помешает - не критичных, но обидных огрехов у машины хватает.