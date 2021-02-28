Chery Tiggo 8. Лучший китайский кроссовер в России?

Продажи китайского производителя Chery подскочили в минувшем году в России сразу на 80 процентов. Кроссоверы серии Tiggo, которыми и представлена компания в нашей стране, разошлись в количестве 11 452 единиц. В 2020-м марка привезла 7-местный Tiggo 8 и более компактный Tiggo 7 Pro, а Tiggo 4 стал доступен еще в двух модификациях. Tiggo 8, являющийся флагманом модельного ряда Chery, быстро заслужил репутацию одного из самых недорогих семиместных кроссоверов на отечественном рынке. И при этом - одного из самых оснащенных. Действительно ли он так хорош - попробуем разобраться.

Начнем с того, что Tiggo 8 очень эффектен. Над дизайном китайца поработал всемирно известный Кевин Райс, до этого посвятивший 13 лет BMW (где отвечал за образы третьей и четвертой серии) и 10 лет Mazda (при его участии были рождены CX3 и MX5).

Стоит также отметить, что Tiggo 8 построен на модульной платформе T1X, которую китайскому производителю помогал создавать британский концерн Jaguar Land Rover. Подход был самый что ни на есть серьезный.

Особенно удалась проектировщикам передняя часть. "Восьмерка" щеголяет светодиодными фарами с сигналами поворота в виде бегущей строки. С ними хорошо сочетаются хромированные элементы решетки радиатора. Ниже расположились дневные ходовые огни и противотуманки - тоже диодные. Такой световой набор красиво смотрится сам по себе и ярко освещает дорогу. Удобно, что высоту светового пучка можно настраивать из салона.

В профиль Tiggo 8 тоже неплох, стремительный и в то же время не агрессивный, а габаритами не уступает конкурентам. 4700х1860х1705 мм - типичный среднеразмерный кроссовер. Дорожный просвет на уровне 190 мм - тоже стандарт класса. И лишь корма автомобиля смотрится тяжеловато из-за широкой панели двери багажника. Сзади тоже светодиодные фонари, но уже не полностью: в стоп-сигналах и поворотниках установлены обычные лампочки.

Фото: Пресс-служба Chery

Интерьер Tiggo 8 превосходит все, что у Chery было до этого. В отделке использованы мягкие, приятные на ощупь материалы. Кресло водителя - с электрорегулировками и комфортным профилем. Сиденья первого ряда разделяет вместительный охлаждаемый бокс с двумя USB-портами. Рулевая колонка регулируется в том числе по вылету - не все конкуренты могут похвастать такой возможностью.

Фото: Пресс-служба Chery

Панель управления двухзонным "климатом" - сенсорная. Физических кнопок в салоне вообще очень мало. В этом плане Tiggo 8 идет в тренде рынка. Но. С одной стороны, сенсорный экран быстро откликается на нажатия, с другой, читабельность символов оставляет желать большего - их хорошо видно только в темное время суток. Поэтому, чтобы отрегулировать воздух или включить обогрев заднего стекла, нужно полностью переключить свое внимание на экран и как следует прицелиться.

Фото: Пресс-служба Chery

Что касается набора опций в мультимедийной системе, то бросается в глаза отсутствие навигации, зато есть круговой обзор с камер с трехмерной проекцией. Настраивать громкость музыки можно с помощью аналоговых кнопок под экраном и воздуховодами, однако делать это неудобно - нужно делать много нажатий.

Фото: Пресс-служба Chery

Двойственное впечатление произвела приборная панель. Огромный 12,3-дюймовый экран выглядит сногсшибательно, но только на первый взгляд. Считать информацию с него непросто. Таинственные аббревиатуры D.T.E, A.F.E, I.F.C требуют некоторого осмысления, чтобы ассоциировать их с запасом хода и расходом топлива. А шкала спидометра, индикаторы остатка бензина и температуры двигателя смотрятся уж очень аскетично.

Фото: Пресс-служба Chery

На втором ряду неплохо. Места много, причем кресла можно двигать вперед-назад и менять наклон спинок. Ровный пол без горба посередине позволяет пассажиру разместиться с удобством. Здесь есть подогрев, дефлекторы вентиляции, подлокотник с подстаканниками, своя USB-точка.

Фото: Пресс-служба Chery

Третий ряд ожидаемо можно считать номинальным. Как и у всех конкурентов, он подходит для того, чтобы при необходимости прокатиться на небольшое расстояние, и не подойдет для долгих поездок. Несмотря на то, что спроектирован он по уму, будучи смещен в сторону багажника, взрослому человеку там все равно тесно: голова касается потолка, а коленки - сидений второго ряда.

Фото: Пресс-служба Chery

Зато багажник радует вместимостью, особенно в пятиместной компоновке салона - 892 литра. Если сложить и второй ряд, то получаем 1930 литров пространства. Идея со специальной нишей, куда можно уложить багажную полку, заслуживает всяческого одобрения. "Докатка" прячется под днищем и тоже не съедает место в салоне.

В России Tiggo 8 до недавнего времени предлагался лишь с двухлитровым турбированным двигателем, который выдает 170 л.с. и обладает крутящим моментом 250 Нм. Мотор работает в паре с бесступенчатым вариатором CVT. Что приятно, кормить автомобиль можно 92-м бензином.

В этом году Chery Tiggo 8 стал доступен и с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Этот вариант стал самым динамичным в линейке и при этом самым экономичным.

Фото: Пресс-служба Chery

Что касается двухлитрового Tiggo 8 (который и побывал у нас на тесте), то при передвижении в городе динамики в общем и целом достаточно, но особо прытким Tiggo 8 тоже не назовешь.

У него всего два режима передвижения - Eco, традиционно замедляющий работу двигателя и коробки, и Sport, в котором машина получает дополнительную энергию за счет увеличенного расхода топлива. Режима "стандарт" не предусмотрено, при этом лишним он бы совершенно точно не стал. Периодически бросается в глаза и рассогласованность действий мотора и КПП, из-за чего кроссовер частенько не поспевает за задумками водителями. Зато в салоне хорошо слышно рев двигателя.

Шасси неплохо проявляет себя даже при резких поворотах, не позволяя уйти в глубокий крен. Руль послушно выполняет команды. Но подвеска автомобиля жесткая. В салоне ощущаются и стыки, и мелкие неровности. Tiggo 8 - безальтернативно переднеприводный, поэтому поездки на бездорожье довольно рискованны.

Расход бензина в городском ритме движения составил около 12 литров на 100 км. На трассе - в районе 7-8 л. Существенным фактором экономии становится возможность заправлять 92-й бензин.

Несмотря на некоторые "но", Tiggo 8 можно считать если не лучшим, то одним из лучших китайских кроссоверов в России. Более того, по целому ряду параметров он превосходит известных старожилов рынка. А еще способен склонить покупателя на свою сторону ценой - от 1 749 900 рублей в пятиместном исполнении до 1 909 900 рублей в семиместной и максимальной комплектации.