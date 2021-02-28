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Эффективность работы ученого измерят в перцентале

28.02.2021 / 10:40
Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь каждый российский ученый может на сайте Научной электронной библиотеки узнать по ядру РИНЦ (Российского индекса научного цитирования) результативность свой работы в новом показателе перцентиле.

Фото: Reuters
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Это процент от всех российских авторов, к которому относится по показателю цитируемости в той или иной области науки. Таким образом, от 100 до 70 процентов - ученые с низкими показателями цитируемости, 1-2 процента явные лидеры.

Расчет перцентиля ведется по "ядру РИНЦ", где учитываются цитирования только в тех журналах РИНЦ, которые входят в его особый список изданий, индексируемых в Web of Science Core Collection, Scopus и Rissian Science Citation Index. Причем цитируемым работам должно быть не больше пяти лет.

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Фото: iStock

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