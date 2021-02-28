Италия ужесточила ограничения по коронавирусу

В Милане и Турине ужесточены ограничения из-за распространения коронавируса. Области, где расположены города, с первого марта перейдут в "оранжевую" категорию, еще два региона - Молиза и Базиликата - станут "красными". Постановление подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса, сообщает Ansa.

Среди ограничительных мер упоминаются закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В "красных" регионах школы перейдут на дистанционное обучение, пишет РБК.

Отмечается, что данное решение власти страны приняли из-за роста числа заразившихся новыми штаммами коронавируса. Напомним, в Италии также продлен до 30 апреля режим чрезвычайной ситуации. Ситуация с заболеваемостью в регионах страны остается сложной.

Ранее сообщалось о начале в Италии кампании по вакцинации населения. В числе первых прививки получили почти 550 тысяч человек - работники медучреждений, сотрудники и пациенты домов престарелых.