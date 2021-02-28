Как в Год науки закрыли магазин "Академкнига"

На улице Вавилова в Москве закрыли магазин "Академкнига". И этот факт стал событием федерального уровня. Хотя книжные магазины у нас в числе первых попали под "рыночные механизмы", так что в некоторых городах их вообще уже с трудом найдешь.

Но ситуация с "Академкнигой" все же - особый случай. Прежде всего, изумляет непосредственность инициаторов закрытия магазина в год, который объявлен в России Годом науки. И среди главных его задач названа как раз популяризация науки..

"Академкнига" - это история не только науки, но и московская. Он открылся около 60 лет назад, его ревностными многолетними покупателями были десятки тысяч ученых, здесь постоянно можно было встретить тех, кто составляет гордость страны. Конечно, времена изменились, конечно, магазин во многом специфичен, заточен именно на запросы ученых, но….

- У нас много заказных книг, которые издаются и по грантам РФФИ, и по другим грантам, - говорит замдиректора издательства "Наука" Ирина Опимах. - Это научные монографии, рассчитанные не на широкого читателя, они имеют определенную специальную публику. Но среди такого рода книг бывают и те, которые мы продаем в магазинах "Академкниги". Это не только чисто заказные издания, когда весь тираж забирает заказчик. Иногда такие книги могут иметь и более широкий интерес.

Но, конечно, в магазине любой читатель может найти научно-популярную литературу на любой вкус. И по естественным наукам, и по гуманитарным, и детские образовательные книги. В магазине в любое время толпятся люди, листают книги, задают вопросы. Он стал своеобразным культурным центром университетского района Москвы.

Опимах считает, что организация, которая занимается недвижимостью, намерена сдать помещение магазина другим арендаторам, - хорошее местоположение, хороший дом.

"Помещение, за которое можно получить, по-видимому, гораздо бòльшие деньги, чем "Академкнига" может дать", - говорит она.

В истории с магазином два действующих лица. Издательство "Наука", которому он принадлежит, и "ЖКУ РАН" - в чьем ведении находится здание магазина. Подчеркнем, что "ЖКУ РАН" давно к академии наук отношения не имеет. На самом деле спорят о магазине две организации, у которых один хозяин - министерство науки и высшего образования. Еще в 2018 году по иску "ЖКУ РАН".

Арбитражный суд Москвы принял решение о выселении магазина, так как не внесена арендная плата. В 2019 году он уже закрывался, но затем вновь открылся. И вот сейчас судебные приставы опять закрыли "Академкнигу".

Что дальше? Редакция решила в этом разобраться и направила запрос в Минобрнауки РФ. Вот какой ответ из пресс-службы мы получили: "В настоящий момент ФГБУ "ЖКУ РАН" и ФГУП "Издательство "Наука" согласовывают мировое соглашение и договор безвозмездного пользования. Договор должен пройти согласование на комиссии Министерства науки и высшего образования и быть зарегистрирован в ТУ Росимущества. Открытые магазина "Академкнига" по прежнему адресу (улица Вавилова, 55/7) планируется в первых числах апреля 2021 года".

Редакция будет следить за ситуацией.

Комментарий

Валерий Тишков, академик:

- Конечно, закрытие этого знаменитого магазина - настоящее безобразие. Вот говорят, что электронные книги вытеснят бумажные, а потому и магазины будут не нужны. А вы бывали в зарубежных студенческих кампусах? В каждом есть специализированный магазин, где можно купить прекрасные научные книги.

В центрах столиц европейских городов обязательно есть магазин научной книги. И у нас в Москве, на улице Горького, был "Академкнига", но его давно закрыли. Теперь взялись за следующий. Понимаете, книга была, есть и будет, несмотря на всю электронику.

Там не бестселлеры продаются, но важно понимать, что в такой магазин человек идет целенаправленно, ему нужна определенная книга для его работы. Именно она ему крайне важна. Удивительно, что кому-то это надо доказывать.

Михаил Угрюмов, академик:

- После того, как после реформы госакадемий в 2013 году Российскую академию наук, которая была вне конкуренции в стране и единственной конкурентоспособной в мире, лишили ее институтов и возможности заниматься наукой, меня уже не может удивить закрытие магазина.

Таких вещей, которые происходят с нашей наукой, можно насчитать множество. Ситуация с этим магазином лишь одно из тех безобразий, которые вот уже несколько лет чиновники творят с нашей наукой.

Владимир Иванов, помощник президента РАН, член-корреспондент РАН:

- Этот магазин находится в академическом районе, где расположено много научных институтов. Он всегда был своеобразным культурным центром. Сюда я и мои приятели ходили с самого детства. Можно сказать, что он дал путевку в жизнь. Тогда ценились интеллектуалы, а не торгаши. Но времена меняются. Теперь наукой управляют кто угодно, только не ученые. На первый план выходит тезис "деньги любой ценой". Замена "Академкниги" на продуктовую лавку - яркий пример такого развития.

Говорят, что магазин не платил аренду. Но кому платить? Ведь и он, и тот, кто его закрыл, принадлежат министерству. Это какой- то сюрреализм. Министерство само себе платит аренду. Это следствие реформы, когда в 2013 году у РАН все отобрали. Мы еще долго будем пожинать ее плоды.